De ene Tom is de andere Tom niet

Familie ,,Voor mij is Hennie (in 1981 de eerste Nederlandse wereldkampioen veldrijden, red.) een normale vader. Als enige van drie broers wilde ik eigenlijk nooit wielrenner worden. Die andere twee hadden meer talent dan ik.'' Talent ,,Amateurs en profs, dat is een totaal andere wereld. Bij de amateurs wordt vol gekoerst van het begin tot het einde. Daar was ik goed in, maar ik heb de beperking dat er niet één ding is waar ik super in uitblink. Toen ik achttien was, had ik al een aanbieding van Gerolsteiner op zak. Drie jaar lang heb ik nee gezegd, maar bij Rabobank konden ze mij geen zekerheid bieden. Er waren zoveel talenten. Thomas Dekker, Rory Sutherland, Lars Boom, Kai Reus, noem maar op. Dan is het verstandig ergens anders heen te gaan. ,,Het was mijn droom om prof te worden, de nieuwe klassiekerrenner te zijn. Of eens een etappekoers, proloog of tijdrit te winnen. Maar op een gegeven moment moest ik realistisch zijn en me aanpassen.'' (Artikel gaat verder onder de foto)

Grote ronden

,,Dit is mijn zevende Giro, net zoveel als Steven Kruijswijk, en ik heb vijf Vuelta's gereden. Voor de buitenwereld is de Tour de France heel belangrijk en ik zou 'm ook heel graag een keer rijden. Maar ik ben een renner die wordt ingezet als de ploeg gevormd is rond één persoon. We zijn vaak naar de Tour gegaan met verschillende opties, zowel klimmen als sprinten. Dan wordt mijn positie snel opgeofferd.



,,Bij de eerste Giro van Bauke en Steven in 2010 was ik erbij. En met Laurens ten Dam heb de Giro voor Mentsjov gedaan, die won. Ik merk dat ik een van de vaste mannen in het peloton ben. Er verdwijnen ook steeds meer renners om me heen. Over drie dagen word ik 32. Ik ben niet meer bezig met een doel. Ik wil bijdragen aan het geheel.''



Verwachtingen

,,We hebben drie Nederlanders die eventueel op het podium kunnen komen. Maar niemand ziet hoe vaak het verkeerd kan gaan. Drie weken lang elke dag stress. Steven verloor op de eerste dag dertien seconden en iedereen is in rep en roer. Terwijl in de laatste week met minuten wordt gesmeten. Voor ons met Tom is dit een grote ontdekkingstocht, maar voor de buitenwacht kunnen we alleen maar teleurstellen. Misschien nog niet dit jaar, maar er komt een moment dat wij op dat podium zullen staan. En of ik daar dan bij zal zijn, dat gaan we zien.''