In Hilversum zit je op zo'n afstand van Rotterdam dat je de vreugde onmogelijk kan voelen of meten. Distantie leidt tot zakelijkheid. Ik dacht: stel nou dat Vilhena niet geschorst was geweest? Had Kuyt dan ook gespeeld? En als Kuyt niet in de basis was begonnen, wie had dan na 38 seconden de score geopend? Een vriend noemde het feest in Rotterdam het grootste feest sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog werd gevierd. Grote woorden.



Rituele oorlog



Helemaal op 14 mei, de dag van het bombardement op Rotterdam. Voetbal is hooguit een rituele oorlog. Ja maar, zei die vriend, je hebt het geluk niet van dichtbij gezien. Hij had dit nog nooit meegemaakt. Hij wist niet wat hij zag. Hij moest huilen. Het kampioenschap heeft sterk met de factor tijd te maken. Ik bedoel: er zijn sommen die je niet hoeft te berekenen om het antwoord te weten. 2 + 2 = 4, de wortel van 9 = 3 en 2017 - 1999 = 18.