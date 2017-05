'De Giro is wél dichtbij de fans en de mensen gebleven'

Eerbetoon

De 100ste editie is dan ook een eerbetoon aan het gehele land, het Italiaanse volk, de kleur roze en de wielerhelden van toen en nu. Giro-baas Mauro Vegni stippelde een route uit die 16 van de 20 Italiaanse regio's aandoet. Van de eilanden Sardinië en Sicilië naar de voet van de laars om over dik drie weken, na een monsterlijke finale door de Alpen en Dolomieten, in Milaan te eindigen.



Natuurlijk wordt drievoudig Giro-winnaar Gino Bartali geëerd met de start van de elfde etappe vlak naast zijn geboortehuis in Ponte a Ema. Drie dagen later vertrekt het peloton bij het mausoleum van Fausto Coppi, de vijfvoudige Giro-winnaar en voor Italianen de kampioen der kampioenen. Marco Pantani wordt diezelf­de dag per fiets postume eer bewezen met een finish op Oropa. De plek waar hij in 1999 de etappe won, een kleine week voordat hij als rozetruidrager vanwege doping uit de koers werd gehaald.



De route hangt de komende weken van emotie aan elkaar. Geen wielervolk is zo gevoelig als de Italianen, bij wie vreugde altijd groter lijkt en verdriet altijd heviger. De Giro staat voor hen voor het leven én de dood. Met het overlijden van Michele Scarponi - winnaar van de Giro in 2011 - twee weken geleden als zoveelste bewijs. De beklimming van de bijna 1900 meter hoge Mortirolo in etap­pe 16 wordt aan hem opgedragen.



Zijn Astana-ploeggenoten rijden vandaag als eersten door Al­ghe­ro. Tegelijk zul­len de Sardijnen ook een traantje laten omdat Fabio Aru niet aan de start staat. De verloren zoon van Sardinië, die op zijn 18de de oversteek maakte naar het Italiaanse vasteland om prof­renner te worden. In plaats van op de fiets als topfavoriet rijdt de aan zijn knie geblesseerde Aru vandaag mee in de ploegleiderswagen.



Het maakt de druk op Vincenzo Nibali, tweevoudig winnaar en de enig overgebleven favoriet uit eigen land, alleen maar groter. Voor alle Sicilianen en Nibali in het bijzonder tekende Giro-directeur Vegni de etappes 4 en 5 uit. De eerste, dinsdag, met finish op de vulkaan Etna. Een dag later wordt in Nibali's geboorteplaats Messina, waar zijn ouders nog een kleine videotheek annex buurtwinkel hebben, gestreden om de dagzege.



In zijn hart zou Nibali het allerliefste winnen op Siciliaanse bodem, vertelde hij op de persconferentie, waar het dringen was. Maar hij wees er fijntjes op dat de Giro drie weken duurt en pas in de laatste week wordt beslist. En met Nairo Quintana en nog een elftal aan favorieten aan de start is het winnen van de 100ste Giro al zo duivels moeilijk. Maar Nibali beloofde te vechten. Ook voor een podiumplek, als meer niet mogelijk blijkt. Als eerbetoon aan de Giro, haar fans en aan Italië. Nibali: ,,Want voor ons Italianen is het echt de mooiste race in de wereld op de mooiste plek in de wereld.''