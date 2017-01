'De Hollandse School moet Marokko redden'

Ali Boussaboun en Nourdin Boukhari zitten in Marokko op de achterbank van een grijze Volkswagen Touareg. Ze zijn door vrienden opgepikt in Tanger, waar de familie van Boussaboun woont. Ze zijn op weg naar Casablanca. Vandaag is een belangrijke dag. Boussaboun en Boukhari horen of ze bij de Marokkaanse selectie voor de Afrika Cup van 2006 zitten.



De twee voetballers van respectievelijk Feyenoord en Ajax hebben er alle vertrouwen in, want ze rijden immers al naar Casablanca. Vanaf de grootste stad van Marokko reizen de Leeuwen van de Atlas naar Egypte, waar de 25ste Afrika Cup wordt gehouden. Eerst gaat de telefoon van Boussaboun. Hij zit erbij. ,,Mooi Ali! Nu ik nog'', aldus Boukhari. Twee minuten later gaat de telefoon van de oud-Spartaan. Slecht nieuws. Hoewel Boukhari prima speelt bij Ajax, valt hij toch buiten de boot. Geen Afrika Cup.



Ondertussen zijn ze bijna bij Casablanca. ,,Jij zit er niet bij, Nourdin. Dit kan toch niet'', stamelt Boussaboun. De grijze auto maakt rechtsomkeert. Het gezelschap rijdt terug naar Rabat. Op naar het bondsbureau. Niet om verhaal te halen, maar om het paspoort van Boukhari op te halen. Maar hij krijgt aanvankelijk het reisdocument niet mee. ,,Toen is Ali in het Arabisch tegen hen tekeergegaan, want ik spreek alleen berbers. Toen kreeg ik mijn paspoort wel. Ik was zwaar teleurgesteld, wilde zo snel mogelijk terug naar Nederland. Ik draaide mijn beste jaar bij Ajax. Wat moest ik nog meer doen?''



Elf jaar later zitten Sinouh (41), Boukhari (36) en Boussaboun (37) bij een ontbijt- en lunchroom in Rotterdam. Ondanks het tijdstip bestellen ze alle drie een Marokkaans ontbijt. Sinouh gaat voor Marokkaanse spiegeleieren met olijfolie. Een mes en vork heeft hij niet nodig. Met het Marokkaanse brood dipt hij het gerecht zo naar binnen. Boukhari en Boussaboun gaan voor een uitgebreider ontbijt met wel acht schoteltjes, met daarop roomkaas, jam, ei, dadels en nog veel meer Marokkaanse lekkernijen.



Terwijl Boukhari een slokje van zijn Marokkaanse thee neemt, gaat het al snel over Hakim Ziyech. De drie ex-internationals van Marokko kunnen het niet begrijpen dat bondscoach Hervé Renard de Ajacied niet heeft opgenomen in zijn selectie. Boukhari: ,,Waarom zou je zo'n goede speler thuislaten? Er moet iets voorgevallen zijn. Dat kan niet anders.''



Sinouh: ,,Hij roept spelers op uit de tweede divisie van Duitsland en Frankrijk. Het lijkt erop alsof Renard de boel aan het saboteren is. Hij doet zijn best om ontslagen te worden. Renard heeft met Zambia en Ivoorkust de Afrika Cup gewonnen. Nu ziet hij in dat hij met Marokko geen kans maakt. Tegen Finland probeerde hij afgelopen maandag - dus een week voor de eerste Afrika Cup-wedstrijd van Marokko - nog een ander systeem uit.''



De drie voormalige eredivisiespelers zijn het over één ding eens: Marokko, dat is ingedeeld in een groep met Ivoorkust, Togo en DR Congo, vliegt er al in de eerste ronde kansloos uit. Boukhari: ,,Sorry, maar ik ga mensen geen valse hoop geven. Als Ziyech erbij was geweest, dan had Marokko wel de kwartfinale kunnen halen.'' Boussaboun vult aan: ,,De onrust rond Ziyech heeft de ploeg ook geen goed gedaan.'' Sinouh: ,,Het zou een hele prestatie zijn als Marokko de tweede ronde haalt.''



Boussaboun, die in het seizoen 2015-2016 scout was voor de Marokkaanse voetbalbond, vraagt zich af of Ziyech zich staande zou kunnen houden in het fysiek sterke Afrikaanse voetbal. ,,Ze zetten één man erop. Laten hem alleen voor de middenveldcirkel voetballen. Hij zou opgevreten worden.'' Boukhari: ,,Je kunt Ziyech rond de 70ste minuut inbrengen als het nog 0-0 staat. Dan denkt de tegenstander te kunnen winnen en ontstaat er meer ruimte voor hem.'' Boussaboun schudt zijn hoofd: ,,Ziyech op de bank? Die gaat daar met een lange bek zitten. Als-ie erin komt, denkt hij niet van: 'hup, ik laat nu wat zien'. Hij zal teleurgesteld het veld betreden.''