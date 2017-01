Hij legt uit: ,,Als speler ging ik ontevreden van het veld als ik geen kaart had gehad. Dan had ik het gevoel dat ik er niet alles had uitgehaald. In die zin wil ik dat mijn spelers niet te veel op mij gaan lijken, want dan zijn ze elke week geschorst. Maar de passie van de voetballer Vreven wil ik wél terugzien bij NAC. Ik wil die pijn van dat lijden voelen. Agressiviteit zit namelijk ook in doordekken, in vuile meters maken. En af ten toe een overtredinkje, ja. Ik heb het gevoel dat ik dat wel kan overbrengen. De grootste stropers zijn de beste boswachters.''



Wandeluren

Al moet ook zo'n boswachter eerst de nodige wandeluren maken. Als trainer boekte Vreven ontegenzeggelijk successen bij de Belgische clubs die hij leidde, het meest recent Waasland-Beveren. Hij kreeg vooral de credits spelers beter te maken en met een jong elftal een vaste speelstijl te ontwikkelen. Maar hij had één probleem: als oefenmeester was hij nog vaker geschorst dan dat hij als voetballer was.,,Ik kon mijn passie niet kwijt in dat kleine stukje voor de dug-out'', verzucht Vreven op een toon alsof hij het niet over zichzelf heeft, maar over zijn nog wat druistige golden retrieverspup.



,,Inmiddels ben ik een serieuze coach en laat ik die agressie aan mijn spelers over.'' Hij lacht. ,,Weet je wat ik prachtig vond? Onlangs speelden we met NAC tegen Kortrijk. Ontstond er zo'n duw- en trekpartijtje. Spelers die het voor elkaar opnemen, daar hou ik van. Vond ik als tegenstander ook altijd mooi, wanneer je tegen NAC speelde, dat kokende sfeertje. Dat stadion is zó vijandelijk, heerlijk! Met elke club waar ik speelde, gingen we graag naar Breda.''