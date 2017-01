De hoogste horde voor Ajax? Dat is FC Utrecht

Druk

Bij Ajax is de week voor FC Utrecht-uit precies hetzelfde als de week voor FC Groningen-uit, of pakweg ADO-uit. ,,Bij Ajax voel je elke week de druk die FC Utrecht bij die ene wedstrijd voelt. Je moet winnen. Daarom is het ook Ajax. Bij Ajax sprak niemand specifiek over een wedstrijd tegen Utrecht.'' De oplossing voor morgen? Benader het duel als Feyenoord-uit of PSV-uit. Van der Hoorn: ,,Makkelijk gezegd natuurlijk, maar het is wel de manier om die negatieve reeks een keer te doorbreken.''



Van der Hoorn vertrok in de zomer van 2013 van Utrecht naar Ajax. ,,Sommigen zagen het als verraad. Dan krijg je een hoop over je heen. Dat heb je te accepteren. Het zegt vooral veel over de haat van Utrecht richting de hoofdstad. Dichtbij, steden met verschillende karakters.''



Al zijn de échte spanningen toch van de laatste jaren, merkt Leo van Veen. ,,Die rivaliteit is er altijd geweest, hoor'', zegt 'Mister FC Utrecht', die ook een jaar voor Ajax speelde. ,,Vooral vanuit Utrecht richting Amsterdam. De underdog tegen de grote club. De arrogant overkomende topclub, dat werk. De laatste jaren is dat extremer geworden. Eigenlijk in lijn met de gehele maatschappij die agressiever en minder tolerant is geworden.''



Eén keer speelde Van Veen namens Ajax in Utrecht. In 1983 werd het 0-2, toen de Amsterdammers ook kampioen werden. ,,Naast mij speelden toen ook de Utrechters Marco van Basten, Piet Schrijvers en Gerald Vanenburg mee. Ik voelde geen haat, hoor. Na al die jaren voor DOS en FC Utrecht gunde men mij dat jaar bij Ajax wel.''



Of zo'n andere echte Utrechter dan, Mark Verkuijl, die later Ajacied werd. ,,Bij mij scheelde het dat ik tussendoor bij FC Groningen had gespeeld. Ik weet nog dat Jan Wouters direct van Utrecht naar Ajax ging. Dan heb je het gedaan, hè. Al zeven jaar niet gewonnen door Ajax? Je zou zeggen dat Ajax gewend is aan die vijandigheid. Maar die wedstrijd van het jaar doet wat met je. Elke editie heeft natuurlijk zijn eigen verhaal. Alleen de agressiviteit op het veld is hetzelfde. Als speler van Ajax weet je dat je aan de bak moet, toch voel je ergens: het gaat niet.''



Ajax-trainer Peter Bosz reageert luchtig op de sombere recente historie in de Galgenwaard. Hij kan er niet veel mee. En heeft er ook weinig mee. ,,We hebben dit seizoen al een paar wedstrijden gespeeld waarbij de omstandigheden vooraf een groot thema waren. PAOK-uit en Panathinaikos-uit bijvoorbeeld. Ook allemaal hectisch en noem maar op. Nou, volgens mij hebben we het daar aardig gedaan. Ik zie geen reden waarom mijn jongens dat in Utrecht niet kunnen.''



Dan met een grote grijns op zijn gezicht. Waar we ons nog meer aan kunnen vasthouden? ,,Als trainer van Ajax heb ik nog nooit in Utrecht verloren...''