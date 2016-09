De keiharde lessen van spelers verkopen

Vijf thuisnederlagen op rij staan er inmiddels op het conto van Erik ten Hag. Met de 1-5 nederlaag tegen FC Groningen als laatste tegenvaller. ,,Schaam je kapot!'', riep de harde kern vanaf de Bunnikside. En niet zonder reden. De wijze waarop FC Utrecht zich in de Galgenwaard liet slachtofferen, was tenenkrommend. Ook vorig seizoen duurde het lang voordat Ten Hag zijn ploeg aan het voetballen kreeg. Voor Utrecht-begrippen is het nu relatief rustig bij de achterban. Dat kun je, zoals de clubleiding de laatste weken doet, uitleggen als een signaal dat er vertrouwen is in het clubbeleid. Utrecht moet in vijf jaar tijd een stabiele subtopper zijn, maar éérst financieel gezond worden. Maar het is even zo makkelijk om andersom te redeneren: supporters zijn murw geslagen door wéér een zomer waarin de publiekslievelingen zijn verkocht. Sportief gezien lijkt alles en iedereen bij Utrecht nu te wachten tot Ten Hag een paar keer met zijn toverstokje zwaait en alles weer goed komt. Dat zou zo maar kunnen, niemand twijfelt aan zijn vakmanschap, maar een wet van Meden en Perzen is het niet.

Utrecht voert een prijzenswaardig financieel beleid door alle structurele tekorten van de afgelopen jaren in een gestaag tempo weg te werken. Hamvraag is wel of de club daarin deze zomer niet is doorgeslagen. ,,Geen leiderschap. Geen creativiteit. Geen passie. Onthutsend zwak. Dit is FC Utrecht onwaardig! Financieel gezond, sportief straatarm!!'', twitterde de supportersvereniging FC Utrecht (SVFCU) vrijdagavond. Een emotionele reactie, maar wel eentje met een strekking die recht doet aan de realiteit. Utrecht leert momenteel een keiharde les dat de verkoop van Ruud Boymans, Timo Letschert en Bart Ramselaar te veel van het goede is geweest. Vooral het vertrek van Ramselaar (voor hem is zelfs geen vervanger gekomen) en Letschert (zijn vervanger Edson Braafheid is geblesseerd) laat zich voelen.

Ten Hag zegt eenvoudig te kunnen wisselen tussen de functies van technisch manager en trainer, maar in de praktijk lijkt dat geen gezonde situatie. De trainer Ten Hag sloeg niet met de vuist op tafel toen de technisch manager in de afgelopen transferwindow besloot het tafelzilver te laten gaan. Omdat tien miljoen een welkom bedrag was. En omdat hij als technisch manager het vertrouwen had dat de trainer nieuwe aanwinsten zou inpassen.



Grootste probleem in de huidige constructie is dat er boven in de organisatie (dagelijkse leiding plus raad van commissarissen) niemand zit met verstand van voetbalzaken die Ten Hag controleert. Als de sportieve malaise de komende weken aanhoudt, raakt Ten Hag weliswaar verder in de knel, maar tot een ontslag zal dat niet snel leiden. Dan komt immers ook de clubleiding zelf - inclusief directeur Wilco van Schaik die, gesteund door de RvC, Ten Hag de vrije hand heeft gegeven - in de verdrukking.