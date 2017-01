De nieuwe leiders? Dat zijn de dertigers

Stemverheffingen

Toch hebben juist Schöne en El Ahmadi gezag in de kleedkamer. Ze denken allebei hetzelfde over hun leidersrol. In interviews met deze krant zeiden ze bijna in koor dat ze gezag niet afdwingen met gegil of stemverheffingen. ,,Maar juist door tijdens trainingen en op het veld me te laten gelden'', zei Schöne daarover.



Een andere aanpak dan bijvoorbeeld voormalig routiniers in de eredivisie als Pierre van Hooijdonk en Mark van Bommel. Van Hooijdonk die bij Feyenoord de confrontatie zocht met de jeugd. Ooit zelfs het petje van Jonathan de Guzman in stukken knipte. Of Van Bommel die er bij PSV maar niet over uit kon dat jonge spelers het speelschema voor de komende maand niet uit hun hoofd wisten.



Nee, de gemiddelde huidige routinier is anders. Maar niet minder belangrijk, vindt Arnold Bruggink, die zelf als 16-jarig broekie debuteerde voor FC Twente. ,,In Nederland zijn we heel goed om te roepen dat talenten zo snel mogelijk de kans moeten krijgen'', zegt de oud-speler van onder meer PSV, Hannover 96 en Real Mallorca. ,,Om hen vervolgens na een paar mindere maanden ook meteen weer af te serveren.''



Terwijl talenten aan de hand van de dertigers juist grote jongens moeten worden. ,,Dat mogen beleidsmakers bij een club nooit onderschatten. We weten allemaal dat de voetbalwereld veranderd is. Dat het dus niet meer vanzelfsprekend is dat topspelers zoals bijvoorbeeld Wesley Sneijder nog naar de eredivisie terug­komen, zoals veel anderen dat in het verleden wel deden. De rol van spelers als El Ahmadi en Schöne wordt daarom steeds belangrijker. Daarom: koester de nieuwe dertigers vooral.''