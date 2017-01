Luuk de Jong houdt zich vast aan 'Janssen-scenario'

,,Dat denk ik zelf ook. Ik zie dit nog steeds als een periode die elke spits wel een keer meemaakt in zijn carrière. De voorbeelden zijn legio. Zelfs Cruijff had soms een periode van extreme 'droogte', las ik laatst. En een sprekend voorbeeld is natuurlijk hoe het vorig seizoen ging met Vincent Janssen. Die stond met kerst ook pas op 6 goals en kwam alsnog los na de winter. Die werd zelfs topscorer van de eredivisie met 27 goals.''



4-4-2, dat speelde je toch in je tijd bij Mönchengladbach?

,,Ja, meestal wel. Het kan bijvoorbeeld makkelijker worden om druk te zetten als er een tweede spits dicht bij je speelt.''



PSV werd te voorspelbaar voor de winterstop. Welke verrassing moet terugkomen in jullie spel?

,,De diepgang vanuit het middenveld. Want dat is het moeilijkste te verdedigen. Met het terughalen van Marco van Ginkel is daar op ingespeeld. Met hem hebben we nog een middenvelder éxtra met die kwaliteit. En wat we terug moeten zien te krijgen is de overtuiging dat we een wedstrijd waarin het lang 0-0 blijft, in de eindfase toch met 1-0 of 2-0 winnen. Dat lukte ons regelmatig in de afgelopen twee titeljaren, nu blijft het dan te vaak 0-0.''



PSV bereidt zich in een heel andere sfeer dan vorig jaar in januari voor. Toen zaten jullie nog in drie competities, verheugde iedereen zich op de tweede ronde Champions League.

,,Het is anders, ja. Nu rest alleen nog de competitie. En daarin zijn we ook nog afhankelijk van niet één, maar twéé andere clubs. Maar als we meteen vanaf de start een goede serie kunnen neerzetten, houd ik hoop.''