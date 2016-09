De knuffels in De Kuip, prachtig

De honderden knuffels die gisteren in de Kuip vanuit het uitvak van ADO Den Haag bij de zieke kinderen een vak lager terechtkwamen... wat was dat mooi. Daar werd ik echt even stil van. Zó vaak worden fanatieke supporters neergezet als complete imbecielen, maar dat is wat mij betreft negen van de tien keer ten onrechte. Geloof me, als die mensen mee mogen denken over het te voeren beleid komen ze vaak met veel betere ideeën dan al die mensen in dure pakken die bij de grote wedstrijden vooral op het pluche willen zitten. Ik heb het niet over het beleid bepalen, hè. Maar wel over meedenken. Zij weten exact wat er leeft op de tribunes. Natuurlijk, het lijntje is bij die gasten vaak dun, soms slaat het ook weer door naar de verkeerde kant, maar het zijn in beginsel wel de mensen die het voetbal mooi maken. Die schitterende spandoeken maken, zoals twee seizoenen terug bij Feyenoord tegen Sevilla. De mensen de stadions laten kolken.

Afgelopen week kwam ik weer veel échte supporters van mijn eigen club Feyenoord tegen omdat ik het eerste exemplaar van het dikke XXL Boek in ontvangst mocht nemen. De namen Danny Barends, Henk van den Dungen en Jan de Knecht zullen veel mensen in Nederland niets zeggen, maar dat trio is zo gek van hun club dat ze er al hun vrije tijd in stoppen. Zij zijn de gasten die op het idee kwamen om een uniek boekwerk van 33 kilo te maken.



Dat staat nu bij mij thuis. Er staat een interview in met mij en mijn dochter Alicia. Juist voor die supporters ben ik naar De Kuip gegaan om het eerste boek in ontvangst te nemen, want zowel mijn dochter als ik houden niet zo van officiële gelegenheden. We hadden er ook geen trek in om bij De Wereld Draait Door het hele verhaal nog eens over te doen. Het staat in dat dikke boek en dáár hoort het. Bij de echte supporters van Feyenoord, de mensen die helemaal wezenloos van de club zijn. En die niet overal voor klappen, maar kritisch zijn.



Hun club staat nu bovenaan in de Eredivisie. Maar er is niet veel geks aan het feit dat Feyenoord die wedstrijden allemaal heeft gewonnen. Ik ben daarom huiverig voor de euforie die aan het ontstaan is. Nu eerst Manchester United en PSV. Dan moet de lat weer hoger en van meer druk wordt een topsporter beter.