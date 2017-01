De Kuip als feestpaleis

Bijna een volledig kalenderjaar. Zo lang is het alweer geleden dat Feyenoord voor het laatst in een competitiewedstrijd in de eigen Kuip kopje onder ging. Op 31 januari 2016 was ADO Den Haag in Rotterdam met 0-2 te sterk. Het gebeurde in de al zo uitvoerig beschreven en nabeschouwde inktzwarte periode die Feyenoord twee maanden in een knellende houdgreep hield.



Die periode moet volgens de bewindvoerders in Rotterdam inmiddels worden beschouwd als iets uit vervlogen tijden. Volgens de spelers was het één van de beste leerscholen ooit. ,,We hebben van die periode wel het één en ander geleerd'', zegt verdediger Jan-Arie van der Heijden lachend.



Wat exact, valt niet te meten. Maar het heeft er in elk geval toe geleid dat de Kuip weer een onneembare vesting is. Moest de zo vaak kolkende en imponerende thuisbasis de ploeg de laatste jaren uit perioden van verval of zelfs regelrechte crisis halen, dit keer moet het de krachtbron zijn voor een hoofdprijs. Zoals vlak voor de winterstop, toen Sparta (6-1), ADO Den Haag (5-1, beker) en Vitesse (3-1) werden afgedroogd. Toen was de thuishaven van Feyenoord een feestpaleis.



De Rotterdamse aanhang danste al ver voor het laatste fluitsignaal op de klanken van het door de aanhang van Wales geïntroduceerde lied 'Don't take me home'. Hun ploeg, die thuis nog niet verloor en alleen gelijkspeelde tegen Ajax en Heerenveen, had de buit immers al ruim voor tijd binnen. 'Please, don't take me home, I just don't wanna go to work. I wanna stay here and drink all ya beer', schalde door de Kuip.



