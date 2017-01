De La Hoya weer in opspraak na rijden onder invloed

De 43-jarige Amerikaan werd in Pasadena, een voorstadje van Los Angeles, 's nachts aangehouden omdat hij te hard reed. De agent rook een alcohollucht en nam een test af, waardoor de voormalig olympisch kampioen tegen de lamp liep.



De La Hoya won in zijn bokscarrière titels in zes verschillende gewichtsklassen. Hij vocht duels uit met onder meer Julio Cesar Chavez, Floyd Mayweather en Manny Pacquiao. In 2009 beëindigde De La Hoya zijn loopbaan, vijf jaar later werd hij opgenomen in de Boxing Hall of Fame.



De Amerikaanse bokser, die ook de Mexicaanse nationaliteit bezit, heeft geen brandschoon blazoen. Tijdens zijn loopbaan werd hij beschuldigd van verkrachting van een vijftienjarige in een hotel. In 2011 zat hij in een kliniek, waar hij werd behandeld voor verslaving aan cocaïne en alcohol.