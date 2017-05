De lange weg terug uit de afgrond

'Graag heel lang meedoen om de titel'. 'Ajax zit toch zeker ook niet stil'. 'PSV heeft gewoon meer geld'. Bij Feyenoord struikelden ze de laatste jaren over elkaar met excuses. De lat werd zelden nog écht hoog gelegd. Er zijn sinds de afstraffing in Eindhoven in 2010 drie personen die op dat vlak een enorme trendbreuk bleken: een piepjonge John Guidetti arriveerde in de Kuip en schreeuwde dat Feyenoord gewoon voor de landstitel moest gaan. ,,De concurrenten hebben een hoger budget? So what?'', zei de Zweed. Feyenoord werd tweede.



Ook Dirk Kuyt heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Hij is nu wisselspeler, een beetje uit beeld zelfs. Maar hij keerde bijna twee seizoenen geleden terug met één doel: de landstitel. ,,En wie niet mee wil, heeft een probleem'', voorspelde zijn manager Rob Jansen. Iedereen ging mee. Omdat Kuyt zijn medespelers liet zien wat je moet doen om te winnen.



Giovanni van Bronckhorst was de laatste pion die ervoor zorgde dat bij Feyenoord de borst echt vooruit ging. Toen Feyenoord vorig jaar zeven keer op een rij verloor, werd hem gevraagd of dat het bewijs was dat de club niet meer mee kon doen met de rijke concurrenten Ajax en PSV. ,,Onzin'', zei hij. ,,We kunnen kampioen worden. We moeten het alleen langer volhouden.''



Voor de start van het seizoen herhaalde hij die woorden nog eens. Het was het signaal van iemand die zijn hele leven in de top van het voetbal heeft gewerkt: wie de lat hoog legt, bezwijkt niet, maar zal juist worden uitgedaagd om alles eruit te halen wat erin zit.