De liefde voor het voetbal als excuus

,,Ik heb niets tegen Joden", zei de voormalige topspits met modieuze bril. Je kan moeilijk iets anders zeggen. Het was een verplicht antwoord op een lastige vraag na de ophef, die ontstond toen bekend werd dat Nicolas Anelka adviseur van Roda JC werd. Anelka adviseur van Roda JC.... We leven in een tijd waarin de werkelijkheid de fantasie overstijgt. Of is Trump als president toch een grap? Vooral in Joodse kringen viel de aanstelling van Anelka slecht, door een gebaar dat hij als speler van West Bromwich Albion ooit had gemaakt. Vanwege deze alternatieve Nazi-groet, de quenelle, had Anelka namens de FA een schorsing van vier wedstrijden en een boete van bijna een ton gekregen. De rechtbank sprak hem echter vrij van antisemitisme. Zelf bleef hij altijd volhouden dat het een gebaar was uit solidariteit jegens een bevriende (antisemitische) cabaretier.

Natuurlijk was het verwerpelijk en dom, maar hoe lang kun je iemand iets nadragen? Zeker als hij daarvoor gestraft is. Kenneth Perez riep ooit 'hé, kankerneger' tegen een assistent-scheidsrechter en wordt nu gezien als een van de beste TV-analisten, Danny Blind reed jaren geleden met drank op de auto van een moeder met kind aan en is nu de hoeder van ons nationale elftal. Het verhaal van de jonge Patrick Kluivert is algemeen bekend. Hij is nu technisch directeur bij een van de grootste clubs ter wereld. Wat minstens zo opmerkelijk is als de aanstelling van Anelka bij Roda JC. Mensen verdienen een tweede kans, want fouten maken we allemaal. Zolang het gedrag maar niet structureel is.

Voormalig Atlético-voorzitter Jesus Gil y Gil vergeleek Amsterdam ooit met de Kongo en omschreef Ajax als een 'oliebollenmachine waar zwartjes uitkwamen'. Dat was geen incident, maar kwam voort uit een racistische en zieke geest.



Zo vond hij Roberto Carlos op een oerang oetang lijken en stelde hij voor om Atlético-speler Valencia te onthoofden en wit te schilderen. Toch was hij zestien jaar voorzitter van Atlético, want het zelfreinigend vermogen in het voetbal is niet groot.



Geld en macht bepalen de toon met de liefde voor het voetbal als excuus. Al doet de Zwitserse Rus van Roda JC het natuurlijk puur voor het voetbal. Net als Anelka. Op naar de Champions League. Het zal ze in Kerkrade worst wezen. De directeuren Caanen en Collard gleden bijkans van hun stoel van geluk, want hun kostje lijkt gekocht. Denken ze. Tot Korotajev straks alle aandelen heeft.



Benieuwd of Anelka er dan nog zit. De man die de jeugd nu mag inspireren. Best grappig als je bedenkt dat Anelka zijn hele carrière betrokken was bij onrust en relletjes. ,,Val toch dood, hoerenzoon", zei hij tegen bondscoach Domenech. Het leverde hem achttien wedstrijden schorsing op. Een echte modelprof dus.



Laten we hem een kans geven, maar in godsnaam, bespaar ons absurde teksten als 'Roda JC is een geweldige club, een grote club die in Europa heeft gespeeld'. Zeg net als aanwinst Badibanga dat je geen flauw idee hebt waar je terecht bent gekomen. Wees gewoon eerlijk en steek ons niet de gek aan.