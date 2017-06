Het was toch een beetje de week van de minuut stilte. Of beter: die van de mislukte minuut stilte, voorafgaand aan de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Australië en Saoedi-Arabië.



U heeft het vast meegekregen, want Bert van Marwijk is bondscoach van de Saudi's, dus ook hier - duizenden kilometers verderop - werd het een soort nationale discussie, compleet met woedende reacties.



Lang verhaal kort: de Australiërs stonden keurig in het gelid om de slachtoffers van de aanslag in Londen te herdenken. De spelers van Saoedi-Arabië deden maar wat. De ene stond beleefd met zijn handen op de rug, de andere stond half gedraaid, weer eentje stond aan zijn sokken te friemelen.



Een minuut stilte kortom van lik mijn vestje.



Dat was niet zo mooi voor Bert van Marwijk, want Bert wordt hier al een tijdje beschouwd als een zakkenvullende cynicus zonder principes, die thuis in Meerssen de oliedollars zit op te strijken van een duister regime.

(Niet per se onterecht natuurlijk, al is hier wel sprake van nogal selectieve verontwaardiging.)



Hoezeer Bert ook probeerde uit te leggen dat het een misverstand was, de hoon daalde neer in onbedwingbare golven. De spelers van Saudi-Arabië wisten van niks, verklaarde Van Marwijk. Ze kennen het ritueel überhaupt niet: slachtoffers worden in het Midden-Oosten herdacht door te bidden, niet door met zijn allen op een rijtje te gaan staan zwijgen. (Van Marwijk en zijn staf gingen wél staan, zo bleek later op foto's, maar de regie bracht dat niet in beeld.)



Wat nu overblijft is de minuut stilte zelf. Het fenomeen. Het ritueel. Iets wat we tot een jaar of dertig geleden niet of nauwelijks kenden, althans niet in voetbalstadions.



De laatste jaren daarentegen word je - geen woordgrap - doodgegooid met minuten stilte. Overleden voorzitters, rampen, aanslagen. Met rouwband of juist zonder. Dat is niet omdat we nu zoveel meer respect hebben voor de doden dan vroeger, het is een teken van de tijd: rouwen dient collectief te gebeuren.