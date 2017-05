De mythische Etna is de eerste grote test

Vulkanen

Vorige maand nog zat Mollema drie weken lang op de top van een andere vulkaan, El Teide op Tenerife. Als er al vulkanen belangrijk zijn voor wielrenners, dan is het die. Het hotel daar, op ruim 2100 meter hoogte vlak onder de top, is een pleisterplaats voor hoogtestages in aanloop naar de grote ronden. Mollema, met een lach: ,,Daar is het volgens mij 300 jaar geleden dat er iets is gebeurd. El Teide is wel redelijk stil.''



Met een voorspelde tegenwind op weg naar de finishboog, die op 1892 meter hangt, is het maar de vraag of de Etna vandaag wel voor een enorme explosie zal zorgen in het Giro-klassement. Ook omdat het zwaartepunt in de ronde zonder twijfel de laatste week betreft, waarin bergtoppen boven de 2000 meter eerder regel dan uitzondering zijn. Mollema: ,,Misschien valt het met de verschillen op de Etna wel mee, want iedereen is nog fris. Maar het is wel een eerste indicatie.''



Als een van de favorieten vandaag als eerste boven komt, is de kans groot dat die ook het roze krijgt omgehangen. Prachtige podiumfoto, eentje voor thuis aan de muur en voor de eeuwigheid met de krater van de Etna op de achtergrond. Maar probeer daarna die trui maar eens ongeschonden in Milaan te krijgen, waar de Giro pas over 19 dagen finisht. Mollema: ,,Vandaar dat het ook zomaar kan zijn dat de ontsnapping stand houdt. Ik denk niet dat klassementsploegen, ook die van Quintana niet, wekenlang die trui willen gaan verdedigen.''



Quintana pakte in 2014, het jaar dat hij de Giro won, de trui ook pas in de laatste week. In de ogen van de Colombiaanse topfavoriet is het gevecht op de Etna vooral een voorbode van de komende strijd. ,,Het is een belangrijke etappe. Een indicatie van wie om de eindzege zullen vechten. Maar de Etna zal nog niet de beslissing brengen in deze Giro.''



Bij Sky, met kopmannen Mikel Landa en Geraint Thomas, worden ze niet op voorhand zenuwachtig van een vroege roze trui, zegt ploegmanager Rod Ellingworth. ,,We zijn hier om te racen en willen pakken wat we pakken kunnen. Je weet ook nooit wat er in de rest van de Giro gebeurt. Of je wel weer een mogelijkheid krijgt.''



Ook Ellingworth is nog niet vergeten hoe Landa vorig jaar - als topfavoriet - na de eerste rustdag ziek naar huis moest, nadat de Sky-ploeg de eerste rustdag met een barbecue luister had bij gezet.



En dat het kan, vroeg het roze pakken en vasthouden, bewees

Alberto Contador in 2011. Na de winst in etappe 9 nam hij de trui over van Pieter Weening en reed erin naar Milaan. Al werd die eindzege later geschrapt vanwege zijn positieve test op clenbuterol. Maar op de Etna was Contador de enige die de tegenwind van die dag in zijn eentje trotseerde.



,,Maar dit jaar gaan we via een andere kant omhoog. Het is niet zo gelijkmatig'', weet Dumoulin. De Limburger gaf voor de Giro al aan dat hij niet zit te wachten op het roze in de eerste week. Als hij iets geleerd heeft van vorig jaar is het om niet te vroeg aan de leiding te komen. Alle beslommeringen - podium, dopingcontroles, persconferenties - vraten energie. Dumoulin wil op weg naar de top van de Etna vooral bij de andere favorieten blijven. ,,Als de kans er is, zal ik het zeker niet laten. Maar in principe is het zaak zo min mogelijk tijd te verliezen.''



En neemt hij dan misschien af en toe even tijd om zijn ogen de kost te geven? Genieten van het uitzicht, dat vulkanische landschap? Nee, want ook het hart van Dumoulin gaat niet sneller kloppen bij de gedachte dat hij vandaag de Etna oprijdt. ,,Dat speelt bij mij niet. Ik ben al een paar mooie vulkanen op geweest. Op mijn vakantie in Indonesië.''