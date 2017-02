De ogen uit je kop janken.

Zondvloed

De eerste kon hij nog opvangen. De tweede ook. Bij de derde begon het te kraken. En bij de vierde lekke band begaf Mathieu van der Poel het. Het was alsof zijn benen en zijn moraal ook lek waren. In de verte reden verdwenen Wout Van Aert en de wereldtitel uit het zicht. Van der Poels hoofd zakte tussen zijn schouders en zijn ogen vulden zich langzaam maar zeker met het zilte water van het verlies. Hij huilde toen hij over de streep kwam, hij huilde tijdens de podiumceremonie, hij huilde tijdens de interviews na afloop. Uit zijn ogen droop de zondvloed.

Tranen verdwenen

Wanneer Van der Poel stopte met huilen weet ik niet. Afgelopen woensdag, toen hij een pelotonnetje crossers naar huis fietste in een park in Maldegem, waren de tranen op zijn wangen verdwenen. Maar je kon de teleurstelling van zijn gezicht scheppen toen hij over de finish reed en tevergeefs probeerde te juichen. Er wás niets te juichen. Dat hij in Maldegem won maakte het verlies op het WK misschien nog wel erger: het was de bevestiging dat hij op dit moment sterker, sneller en frisser is dan zijn concurrenten. Hij werd een paar dagen eerder op het WK vooral verslagen door zijn eigen materiaal - en door het lot.



Verdiende wereldkampioen



Laat ik dit vooropstellen: Van Aert is de verdiende wereldkampioen. De juiste banden kiezen hoort ook bij veldrijden. En dat geldt ook voor geluk hebben dat je net langs dat ene scherpe steentje rijdt in plaats van eroverheen. Maar daar heeft Van der Poel geen lor aan. Als hij denkt aan het WK (en dat zal hij heel vaak doen), dan voelt hij zijn maag omdraaien. Dan voelt hij spijt. Onmacht. Onrecht misschien zelfs.