De onzin van de voorselectie

Klaas-Jan Huntelaar zit niet in de voorselectie van het Nederlands elftal. Riechedly Bazoer ook niet, trouwens, en Kenny van der Weg evenmin. Ik heb net even vluchtig gekeken, maar ook Piet Velthuizen en Stan Schoenmakers zag ik er zo 1-2-3 niet tussen staan.



Op zichzelf hoeft dat niets te betekenen. Het betreft hier slechts een (het woord zegt het al) 'voorselectie'.



Een voetballer die niet in de voorselectie zit, kan volgende week alsnog worden opgeroepen voor de 'definitieve selectie'. Zit je juist wél in de voorselectie, dan zegt dat ook vrij weinig, want je kunt altijd nog afvallen, ten faveure van een speler die helemaal niet in de voorselectie voorkwam.



Sterker nog: raakt er straks een speler uit de definitieve selectie geblesseerd, dan put onze bondscoach niet per definitie uit de voorselectie. Zeker niet. In theorie hebben u, Stan Schoenmakers en ik evenveel kans om alsnog te worden opgeroepen voor de interland tegen Wit-Rusland.