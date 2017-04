De oogst van 125 jaar voetbal is één badjas

Vaantjes

Tamelijk opvallend, aangezien Vitesse toch al bijna 125 jaar bestaat. Laamers: ,,Ik weet niet of er überhaupt een prijzenkast in het stadion staat. Misschien wel hoor, met wat vaantjes erin van Europese wedstrijden. Maar ik ben er nog nooit één tegengekomen."



De enige tastbare trofee die Laamers overhield aan zijn tien jaar bij Vitesse, is een badjas. Een relikwie van de verloren bekerfinale in 1990, tegen PSV (1-0). ,,Wat denk je? Krijgen we twee minuten voor tijd een penalty, mist John van den Brom hem. Misschien is dat wel het probleem van Vitesse. Het is altijd net niet."



De oorzaak? ,,Pech!", roept schrijver Van Roosmalen. ,,Wij Arnhemmers hebben altijd pech. In de oorlog hadden we pech vanwege de ligging. Met het voetbal hebben we pech. En zelf heb ik ook altijd pech. Zes boeken schreef ik over Vitesse. Nooit verkocht er van één meer dan 100.000 exemplaren. Pech. Als Arnhemmer ben je geboren voor pech. Het is verschrikkelijk."



Laamers, die opgroeide in de volkswijk Geitenkamp, vermoedt dat de volksaard ook een rol speelt in het net-niet-verhaal. ,,Vitesse is geen Feyenoord, hè. Daar maakt de aanhang op moeilijke momenten het verschil. De fans in Arnhem zijn cynisch. Het is niet snel goed. Eigenlijk is het nooit goed."