'De pijn zal nooit weggaan'

Doodsbedreigingen

Vroeger een supporter van Ajax nota bene, die Smeets. Maar plots gehaat na dat ene doelpunt. Sterker, de middenvelder krijgt doodsbedreigingen binnen. Nog sterker: hij slaapt uit voorzorg na de wedstrijd niet thuis, maar bij vrienden in de buurt van Arnhem. Behoefte om nog een keer terug te blikken, heeft Smeets niet. Hij is er wel klaar mee. In De Volkskrant sprak Smeets twee maanden geleden één keer. Genoten heeft hij nooit van het doelpunt. ,,Mijn grootste zorg was dat mijn naasten last zouden krijgen van dat doelpunt. Je weet hoe dat gaat tegenwoordig: als ze echt willen, weten ze binnen drie minuten waar je familie woont.''



Maar natuurlijk zat het hem die dag niet in Bryan Smeets uit Maastricht. Want Ajax heeft nog 'gewoon' 35 minuten om alsnog te scoren. De tegentreffer werkt echter verlammend. Dat aangename zonnetje is ineens een hoogst irritante felle tegenstander. Dat prima veldje van De Vijverberg is ineens een stroperige vlakte. De paniek slaat toe, volledig. Verblind door haast schiet Nemanja Gudelj van dertig meter op doel.



Alsof ze het voelen: dit gaat fout. Zeker omdat PSV honderd kilometer verderop tegen PEC Zwolle wel gewoon voor staat. Verbazing is er wanneer vierde man Christiaan Bax in minuut 66 het bordje met nummer 9 de lucht in steekt. Wat, Arek Milik eruit? Geblesseerd of zo? Want anders haal je hem er toch niet uit? De man die al 21 keer scoorde, ook uit onmogelijke posities. Precies wat Ajax nu nodig heeft.



Anwar El Ghazi komt erin. Mike van der Hoorn als stormram naast hem. Paniek dus. Nog een laatste scrimmage voor het doel, maar dan is het over. Klaar. Weg titel. Weg directe plaatsing voor de Champions League. Weg miljoenen. Weg feest. El Ghazi huilt, Klaassen valt op zijn knieën. Frank de Boer loopt meteen de kleedkamer in, voordat hij de pers te woord staat. Zijn gezicht is rood en opgeblazen, de wenkbrauwen hangen nog lager dan gewoon. Hij weet wat dan nog niemand weet: het is zijn afscheid bij Ajax. Hoe pijnlijk. Het beeld van hem zuchtend in de spelersbus, helemaal alleen, gaan we over 25 jaar nog zien.



Klaassen, die met pijnstillers speelde om zijn zere teen te ontlasten, heeft het duel nooit teruggezien. Zal hij ook nooit gaan doen. ,,Ik ben na die wedstrijd ook een paar dagen niet buiten geweest. Letterlijk. Zo ziek was ik er toen van. Het is voorlopig met afstand het dieptepunt uit mijn carrière. Ik ben ook een jaar geblesseerd geweest, maar dat staat niet in verhouding tot het missen van die titel. Kijk, zo'n blessure gaat weer over. De pijn van die wedstrijd niet. Die blijft altijd. Extra motivatie voor dit seizoen? Nee, motivatie heb ik sowieso wel. Daar hoef ik geen kampioenschap voor mis te lopen.''