De race naar het doel van Oranje

Het zou zomaar kunnen dat Tim Krul in de zomer terugkeert bij zijn werkgever Newcastle United zonder een officiële wedstrijd voor het eerste elftal van zijn 'huurclub' Ajax te hebben gespeeld. Trainer Peter Bosz en de clubleiding van Ajax zien in André Onana de doelman van de toekomst. Aangezien Ajax al uit de beker is geknikkerd, liggen daar ook geen kansen voor Krul. En de Europa League? Daarin zal Bosz na de winterstop toch niet te veel experimenteren?



Het kan dus raar lopen, terwijl het vooraf zo logisch klonk. Krul zou Ajax uit de brand helpen als opvolger van Jasper Cillessen en de Haagse keeper kon zich op zijn beurt weer in the picture spelen bij het Nederlands elftal. Inmiddels past Krul ook prima in het rijtje met de potentiële keepers voor Oranje, maar wel op de verkeerde manier: met iedereen is wel wat. Allen met hun eigen verhaal natuurlijk. 'Gelukkig' is de eerstvolende interland pas in maart in en tegen Bulgarije.



Het tijdperk-Edwin van der Sar, waarin geen enkele discussie over de nationale doelverdediger was, ligt ­gevoelsmatig ver achter ons. In de laatste twintig interlands stonden vijf verschillende keepers aan de aftrap. Maarten Stekelenburg is de meest recente nummer 1 en in principe ook de eerste keuze voor de nabije toekomst. Alleen is de keeper van Everton nu geblesseerd en bovendien niet onomstreden bij de Engelse media en de achterban van zijn club. Jeroen Zoet is wél gewoon fit, maar ook niet de onbesproken nummer 1 van bondscoach Danny Blind, die Stekelenburg begin oktober vrij plotseling weer naar voren schoof. Cillessen (FC Barcelona) en Michel Vorm (Tottenham Hotspur) zitten veelal op de reservebank bij hun clubs. En Kenneth Vermeer is bij Feyenoord op de weg terug na een zware blessure en speelde dit seizoen nog geen minuut.



Dat er zoveel wisselingen zijn in het doel van het Nederlands elftal, is volgens voormalig Oranje-keeper Joop Hiele niet zo gek. ,,Kijk, in detail verschillen de momenteel beschikbare keepers natuurlijk wel van elkaar, maar globaal zou je kunnen zeggen dat ze allemaal rond hetzelfde niveau hangen'', zegt hij. ,,En niemand is op dit moment categorie Europese top. Los van blessures is het dan niet gek dat er geen uitgesproken nummer 1 is. Dat is natuurlijk nooit goed. Zeker nu heeft Oranje baat bij een stabiele fundering.''



Cillessen leek na het succesvolle WK van 2014 in Brazilië op weg om járen de onbetwiste eerste keus te worden. Zijn laatste jaar bij Ajax was al minder, bij Barcelona staat de Nederlander zoals verwacht achter de Duitser Marc-­André ter Stegen in de pikorde. Hiele: ,,Daar zal hij zich van tevoren wel op hebben ingesteld, maar je hoopt altijd dat het net even anders loopt. En dat je daardoor bij het Nederlands elftal in beeld blijft. Nu kun je zeggen dat hij niet wijzer is geworden van zijn stap naar Spanje. Op dit moment, hè.''