De sport van vandaag: Bertens de baan op en Ziyech tekent

Bertens en Hogenkamp in actie

Na de vroege uitschakeling van Robin Haase, moeten de vrouwen de Nederlandse eer op de US Open verdedigen. Kiki Bertens en Richèl Hogenkamp komen vandaag in actie voor hun partij in de eerste ronde. Bertens speelt tegen de Kroatische Ana Konjuh, Hogenkamp treedt aan tegen de Britse Heather Watson. Beide partijen beginnen al om 17.00 Nederlandse tijd (als het in New York 11.00 uur is)