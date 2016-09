De tijd dringt voor Memphis

Basisplaats

Vanavond tegen Feyenoord gloort eindelijk een basisplaats voor de duurste

Nederlandse voetballer ooit, maar op voorhand al speelt Memphis met het mes op de keel. Wil hij nog iets aan zijn troebele perspectief veranderen bij United, dan zal het in de Kuip moeten gebeuren. De Europa League-wedstrijd tegen Feyenoord wordt een sleutelduel voor de voetballer.

Falen is funest. En speelt hij zelfs vanavond niet, dan kun je wel stellen dat er definitief geen toekomst meer voor hem is op Old Trafford.



Memphis koos er deze zomer heel bewust voor om bij Manchester United te blijven. Geïnteresseerde clubs, mogelijke huurconstructies; het is nooit een optie geweest, domweg omdat de aanvaller voor zijn kansen wilde gaan onder Mourinho. Na het zo teleurstellende afgelopen seizoen, waarin al het vertrouwen stilaan uit zijn lijf wegsloop, was Memphis klaar voor een frisse herstart.



De houding van Mourinho hielp daarbij. Niet alleen maakte hij Memphis onderdeel van zijn 25-koppige hoofdselectie, de manager sprak zich intern ook uit voor het behoud van de Nederlandse aanvaller. Manchester United investeerde fors in nieuwe spelers deze zomer, op vrijwel alle belangrijke posities, maar niet op de vleugels. Henrikh Mkhitaryan voetbalt nu weliswaar hangend op rechts, de Armeniër is in de kern een middenvelder.



Memphis speelde zijn beste wedstrijden voor United tot nu toe in Europees verband. Tegen Club Brugge, in de voorronde van de Champions League, en later in het seizoen tegen FC Midtjylland, toonde de oud-PSV'er volop flitsen van zijn klasse. In de Premier League was het uiterst moeizaam, resulterend in een storm van kritiek bij pers en publiek. Louis van Gaal, de manager die hem haalde, liet hem in de laatste maanden van het seizoen resoluut vallen.