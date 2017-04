De topscorer of toch de pure afmaker?

Die legpuzzel van Giovanni van Bronckhorst? Die zou weleens een stuk minder moeilijk kunnen zijn dan op voorhand werd gevreesd. Als de Deen Nicolai Jørgensen tegen alle voorspellingen in inderdaad razendsnel genezen is, heeft Giovanni van Bronckhorst vanavond gewoon de topscorer van Nederland aan boord tegen een elftal dat al 49 tegentreffers moest incasseren.



Natuurlijk zijn niet alle zorgen rond Jørgensen opeens verdwenen. De 26-jarige Deen liep een liesblessure op tegen Heerenveen, meldde zich toch bij de nationale ploeg maar werd nog voor de interland tegen Roemenië naar huis gestuurd. In Rotterdam hervatte hij snel de training, zondag in de Arena tegen Ajax stond hij weer aan de aftrap. Maar al na tien minuten was het voor hem voorbij.



Een hamstringblessure, zo luidde de eerste diagnose. Geen Go Ahead Eagles thuis, geen PEC Zwolle uit en misschien ook wel geen FC Utrecht thuis, volgende week. Maar gisteren hingen ze bijna de vlag uit in de Kuip. ,,We dachten dat het een hamstringblessure was, maar na onderzoek bleek er een zenuw klem te zitten'', zegt Van Bronckhorst. ,,Daardoor viel het linkerbeen van Jørgensen uit. Er was gelukkig helemaal geen spierschade.''