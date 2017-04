De verering van Zijne Tomheid

Boonen is in Vlaanderen veel meer dan een wielrenner. Zijn overwinningen zijn slechts de aanleiding tot zijn verering. Hij vertegenwoordigt succes, glamour, maar ook nationale trots. Tien, vijftien jaar geleden stelde de Belgische sport niet bijster veel voor op mondiaal niveau - vooral niet bij de mannen. De Rode Duivels konden zich niet kwalificeren voor EK's en WK's, in andere sporten deden de Belgische mannen vaak voor spek en bonen mee. Juist in die jaren brak Boonen door. Hij was de verpersoonlijking van de Belgische hoop dat het wél kon. En toen hij in 2005 het werelkampioenschap won (,,Tommeke, Tommeke, wat doe je nu?") werd hij heilig verklaard.



De akkefietjes náást de fiets (cokefeestjes, affaires, Lamborghini in de prak) maakten hem alleen nog maar groter. Hij stond niet alleen meer op de sportpagina's van de kranten, maar ook in de roddelbladen. Alle Vlamingen, jong en oud, man en vrouw, wielerliefhebbers en sporthaters, kunnen Boonen op de voet volgen. Hij is langzaam maar zeker de hoofdrolspeler geworden in de soap over zijn leven die in alle media te volgen is. Of hij nu de Ronde van Vlaanderen wint of zijn kinderen een bananenprakje voert: het is brekend nieuws.



In de aanloop naar zijn laatste koers, zondag tussen Parijs en Roubaix, is de aandacht nóg massaler en hysterischer geworden. Boonen is overal. Op tv, op de radio, in reclames, op billboards. Er worden liedjes over hem geschreven, boeken over hem gemaakt en tijdschriften aan hem opgedragen. Als krant tel je niet meer mee als je geen diepte-interview hebt gehad met de hond van de buurman van de oudtante van de badmeester van Zijne Tomheid.



Maandag wordt Vlaanderen wakker in een wereld waarin Tom Boonen geen wielrenner meer is. Dat klinkt nogal dramatisch, maar Boonen verdwijnt niet uit het leven van de Vlamingen. Tot in lengte van dagen zal hij overal opduiken en zullen zijn sterkste staaltjes worden herhaald, herhaald en nog meer herhaald.



Renners stoppen. Sterren niet. Die doven pas miljoenen jaren later.