De vlucht van Bradley Wiggins

Eerst stopte hij. Toen stopte hij. En daarna stopte hij nog een keer of wat. Maar nu stopt Bradley Wiggins echt. Nee, écht. Deze keer moet u hem geloven. Hij stopt. Waarschijnlijk. Misschien. Nou ja, voorlopig dan.



Ik weet niet hoe vaak Wiggins zijn afscheid heeft aangekondigd, maar het is onderhand nogal potsierlijk. Wiggins is de Mart Smeets van het peloton: hij leeft al jaren van afscheidsfeestje naar afscheidsfeestje, van afscheidswedstrijd naar afscheidswedstrijd en van afscheidsstatement naar afscheidsstatement. Bloemen, tranen, zwaai-zwaai-zwaai en dan twee weken later weer doodleuk aan de start staan. Wiggins is een draaideurpensionado: hij stopt, hij begint weer, hij stopt, hij begint weer, hij stopt en hij begint weer.



Twee maanden geleden zei hij nog dat hij zesdaagses wilde rijden in 2017. En anders een beetje aanklooien op de baan, of als renner in zijn eigen team. Maar hij heeft zich blijkbaar bedacht. Hij stopt. Alweer.



Jarenlang was Wiggins een wandelende onelinermachine. Wat je hem ook vroeg: hij had overal een antwoord op. Hij maakte een sketch van elk tv-interview, een cabaretvoorstelling van elke persconferentie. Hij was ontwapenend, grappig en uitgesproken. Oók over doping. Zelfs zó uitgesproken dat hij er in het begin van zijn carrière als wegwielrenner problemen mee kreeg. In 2007 nam hij vlak voor de Tour als lid van de Franse Cofidisploeg openlijk een antidoping-standpunt in. Als wraak lieten de gevestigde ploegen hem een dag lang in zijn uppie voor het peloton uit spartelen. Andere vluchters werden aan hun shirt teruggesleurd naar de grote groep. Hij moest alleen sterven. Op het laatst reed Wiggins amper vijfentwintig per uur: het peloton fietste honderd meter achter hem, op dezelfde snelheid. Het was bedoeld als vernedering, maar Wiggins hield zijn rug recht. Hij bleef openlijk praten over doping en jaren later won hij zelf de Tour.



Maar de afgelopen maanden was alles plotseling anders. Op het moment dat er dubieuze medische attesten van Wiggins uitlekten, was hij plotseling nergens meer te bekennen. Geen grappen, geen oneliners en al helemaal geen persconferenties waarin hij op alle vragen antwoord gaf. Zijn biografie bleek te hebben volgestaan met geleuter. Hij verstopte zich achter een rookgordijn van pr-geleuter van de Britse bond en zijn voormalige ploeg. Hij zweeg eerst in alle talen. En toen hij een interview gaf, deed hij dat bij de Britse versie van Koffietijd. Wist hij tenminste zeker dat hij geen kritische vragen zou krijgen. Het imago van transparante, mediavriendelijke, vloekende, grappenmakende wielervedette bleek bij nader inzien niet meer dan een laagje chroom. Tot op de dag van vandaag staan er allerlei vragen open over vage attesten en mysterieuze pakketjes.



De manier waarop hij zijn pensioen deze keer aankondigt zegt meer dan duizend woorden. Hij doet het niet met een persconferentie, hij kondigt het niet aan na een belangrijke wedstrijd of met een groot interview. Hij doet het met een vluchtig Facebookberichtje tussen kerst en oud en nieuw.



Dit is geen stoppen.



Dit lijkt verdomd veel op vluchten.