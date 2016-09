De Vrij scoort voor Lazio

Alessandro Gamberini had de thuisploeg kort na rust op voorsprong gebracht. Het antwoord van De Vrij volgde vier minuten later. De oud-verdediger van Feyenoord miste dinsdag de uitwedstrijd van het Nederlands elftal bij Zweden. Hij heeft pas net afgerekend met langdurige problemen met het kraakbeen van een knie. Ricardo Kishna had ook een basisplaats bij Lazio en werd in het begin van de tweede helft gewisseld. Lazio heeft zes punten verzameld in de eerste drie competitiewedstrijden. Dat zijn er drie minder dan Juventus, dat drie keer op rij won. De regerend kampioen versloeg zaterdag Sassuolo in Turijn met 3-1, vooral dankzij Gonzalo Higuain. De Argentijnse recordaankoop, voor 90 miljoen euro overgekomen van Napoli, luisterde zijn eerste basisplaats bij de 'Oude Dame' op met twee treffers.

Stortregens verstoren duels in Genua en Rome

Zware regenbuien hebben zondag de Italiaanse voetbalcompetitie verstoord. De wedstrijden Genoa - Fiorentina en AS Roma - Sampdoria moesten vanwege extreme regenval worden stilgelegd. In Genua gebeurde dat na bijna een half uur spelen bij een stand van 0-0, in Rome barstte de regen en hagel in de rust pas echt los.



Het veld van het Stadio Olimpico veranderde in korte tijd in een meer. De sintelbaan en het gras stonden binnen een kwartier volledig onder water.De thuisploeg, met Kevin Strootman in de basis, was vroeg op voorsprong gekomen via Mohamed Salah. Luis Muriel trok de stand echter al snel gelijk, waarna Fabio Quagliarella kort voor rust Sampdoria op voorsprong zette. Verder voetballen bleek na rust onmogelijk.