Del Potro neemt wraak op Murray in Davis Cup-thriller

Een maand geleden stonden Del Potro en Murray ook al tegenover elkaar, toen in de finale van de Olympische Spelen. De Schotse nummer twee van de wereld prolongeerde in Rio de Janeiro zijn olympische titel, door de lange Argentijn in vier sets te kloppen (7-5 4-6 6-2 7-5). Del Potro nam vrijdag revanche, in Glasgow nog wel. Hij bezorgde Murray diens eerste nederlaag ooit in de Daviscup voor eigen publiek in het enkelspel.



,,Een prachtige overwinning, heel mooi voor mij en voor mijn land'', zei Del Potro. ,,Maar ik ben die olympische finale nog niet vergeten.'' Aan Kyle Edmund de taak om de Britten, die hun titel verdedigen in de Daviscup, weer op gelijke hoogte te brengen. De nummer 55 van de wereld neemt het in de tweede partij op tegen Guido Pella.



In de andere halve finale tussen Kroatië en Frankrijk is de stand na de eerste dag in evenwicht. Richard Gasquet bracht de Fransen op het hardcourt in Zadar op voorsprong door Borna Coric in drie sets te verslaan: 6-2 7-6 (5) 6-1. De Kroatische kopman Marin Cilic trok de stand weer gelijk, door winst op Lucas Pouille: 6-1 7-6 (4) 2-6 6-2.