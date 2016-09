Derde major voor Mattek-Sands/Safarova

De Amerikaanse tennisster Bethanie Mattek-Sands heeft zondag met haar Tsjechische dubbelpartner Lucie Safarova de titel bij het US Open in New York veroverd. Het als twaalfde geplaatste duo was in de finale in drie sets te sterk voor het als eerste geplaatste Franse koppel Caroline Garcia/Kristina Mladenovic. Na ruim 2 uur stond de eindstand op het scorebord: 2-6 7-6 (5) 6-4.