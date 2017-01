'Deze hype, daar drijft het schaatsen op'

Zijn naam is Gezinus van Iren. Van alle 395 inwoners die Noordlaren rijk is, is hij deze woensdagmorgen de populairste. De ene cameraploeg na de andere mag hij te woord staan. RTL, SBS, de NOS, RTV Drenthe. Allemaal jagen ze op grijze Gezinus. Niet vanwege zijn Sinterklaaswaardige baard of zijn onnavolgbare Groningse tongval. Nee, vooral vanwege zijn inzet als vrijwilliger.



Normaal gesproken werkt de aimabele vijftiger op woensdagen even verderop als kraanmachinist in Zuidlaren. Daar vraagt SBS of RTL hem nooit iets over. Maar met de temperatuur onder nul krijgt Van Iren direct ijsvrij. Als ijsmeester van IJsvereniging De Hondsrug is hij hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor de ijsvloer en dus voor de jaarlijkste jacht op het binnenhalen van de eerste natuurijsmarathon.



En met succes. Deze woensdag komt het marathonpeloton al voor de vijfde keer in de laatste vijftien jaar op 'zijn' ijs het natuurijsseizoen aftrappen. Toen bij de concurrenten in Haaksbergen het ijs dinsdagmorgen nog geen drie centimeter dik bleek, kreeg Van Iren een paar uur later wél groen licht van schaatsbond KNSB.



Precies daarom duurde zijn nacht van dinsdag op woensdag amper drie uur. ,,De baan moet perfect zijn. Voor een klein dorp als Noordlaren is deze marathon een prachtig visitekaartje. Om een uurtje of 04.00 uur ging ik hier dus pas weg en vanmorgen om 07.00 uur was ik al weer terug. Slapen komt later wel.''