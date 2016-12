Die ene seconde veranderde alles

De eerste dagen sleet ze in ziekenhuizen en klinieken. Terug naar het Olympisch Dorp mocht ze niet. Om haar gezelschap te houden kwam Marianne Vos, haar kamergenote, bij haar slapen in een kliniek. Zodra het mocht van de medici, vloog ze terug naar huis. Weg uit Rio, weg van de plek waar ze van haar roze wolk viel.



Niemand had Van Vleuten erop aangekeken als ze zich in de weken daarna in haar slaapkamer had opgesloten, met een dekbed over haar hoofd en een doos tissues op het nachtkastje. Niemand had het vreemd gevonden als ze tot diep in de winter zou hebben rondgedwaald in een moeras van zelfmedelijden en zelfverwijten. Maar in plaats daarvan vertrok Van Vleuten naar Italië toen ze weer een beetje op de been was. Ze nam haar fiets en haar moeder mee. Ze wist zelf eigenlijk niet of het een vakantie of een trainingskamp was - het maakte ook niet uit. Daar, in Italië, trok ze zichzelf uit de goot. Dat ze pijn had? Jammer dan. Zoals ze zelf ooit zei: ,,Ik ben nogal hard voor mezelf. Als je iets wilt bereiken, dan moet je de grens opzoeken - en eroverheen."



Een maand na de wegwedstrijd in Rio was Van Vleuten terug in competitie. Dat was al een wonder op zich. Dat ze meteen de proloog van de Ronde van België won, was een tweede wonder. Een paar dagen later schreef ze ook het eindklassement op haar naam.



Nu, maanden na de Olympische Spelen, is er in die ene donkere bocht in Rio niets meer dat herinnert aan de val van Annemiek van Vleuten. Er zijn geen sporen te vinden op het asfalt, er liggen geen bidons in de goot, er staat geen ­gedenksteen in de berm. Het is zomaar een bocht. Misschien dat er mensen zijn die zich herinneren dat er ooit een renster lag. Ze verloor goud, maar ze stond weer op.

En dat is soms al een overwinning op zich.