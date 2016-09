'Die jongen staat voor paal aan de zijlijn'

Aan die wissel van Ziyech afgelopen zondag tegen Heracles Almelo (0-2 winst) wilde Peter Bosz het liefst niet te veel woorden vuil maken. Zo van: als iemand niet goed speelt, loopt hij het risico op een wissel. Net als die andere tien. Ook Ziyech zelf was netjes. Hij had het over keuzes van de trainer en over acceptatie. Sterker: zo gek vond Ziyech die wissel niet eens. Punt.



Maar nee. Die punt wordt niet gezet. Niet bij Ajax, en niet bij een speler die eerst niet, maar uiteindelijk toch wél met veel bombarie werd gekocht. Voor een slordige elf miljoen euro ook nog. Dan wordt elke seconde lichaamstaal uitvergroot. Dus ook als Ziyech na zijn wissel eerst keurig handen schudt, maar dan gefrustreerd neerploft op de bank en een hesje weggooit.



Is ook allemaal niet wereldschokkend natuurlijk, maar feit is wel dat Ziyech de eerste drie wedstrijden in Ajax-shirt worstelt. Het moment in de wedstrijd dat Bosz hem naar zijn plek als rechtsbuiten dirigeerde, was symbolisch. Ziyech lijkt gevangen op de positie als 'hangende' flankspeler.