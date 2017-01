Die magische middag tegen NEC is al 541 minuten terug

Dat Dolberg zelf de vergelijking maakt met vorig jaar, toen hij nog in de relatieve anonimiteit van sportcomplex De Toekomst voetbalde, is typerend. Een vingerwijzing dat de Deen dus écht zo denkt. Dat de omstandigheden waarin hij voetbalt niet zijn gemoedstoestand bepalen. Precies de eigenschap die hij nu nodig heeft. Kranten vol zijn er geschreven over zijn koele karakter. Zelfs naar Scandinavische maatstaven rustig en bedeesd.



Natuurlijk heeft Dolberg te lang niet gescoord. Maar het lijntje tussen uitblinken en de huidige situatie is uiterst dun. Juist omdat er elk moment iets geniaals kan gebeuren. Dat zagen we ook afgelopen zondag in Utrecht, toen hij in de slotfase één van zijn favoriete bewegingen probeerde. Het lukte nét niet. Bal rechts van de tegenstander, zelf links passeren. Zoals Dolberg dat thuis tegen Celta de Vigo wél zo fijn deed, in zijn tot nu toe beste wedstrijd als Ajacied.



Leipzig

In de technische staf van Ajax leven geen twijfels over Dolberg. Peter Bosz & co zagen de oefenwedstrijd tegen RB Leipzig (5-1 winst) tijdens het trainingskamp in Portugal als bewijs. Natuurlijk ging het toen alleen om de eer, maar de jonge Deen speelde wél sterk tegen topverdedigers uit de Bundesliga. Zijn doelpunt die middag was een intikker, maar zijn spel sterk.