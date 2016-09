Diego Costa is boos op Spaanse media

Infantino: Björn Kuipers schrijft voet­bal­ge­schie­de­nis

12:16 Scheidsrechter Björn Kuipers heeft volgens FIFA-baas Gianni Infantino een rol vervuld in een stukje voetbalhistorie. De Nederlandse toparbiter leidde gisteravond de oefeninterland tussen Italië en Frankrijk in Bari (1-3) met zijn team in goede banen. Bij een omstreden handsbal van de Fransman Layvin Kurzawa in het Franse strafschopgebied besloot Kuipers de dienstdoende videoscheidsrechters in te schakelen.