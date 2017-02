Dimitrov slaapt nog slecht van verlies tegen Nadal in Melbourne

Die partij van 27 januari zit hem overduidelijk nog dwars. Dimitrov, die in 2017 al de ATP-toernooien van Brisbane en Sofia op zijn naam schreef, heeft over overwinningen niet te klagen, maar wat hád hij graag van Nadal gewonnen. ,,Het is moeilijk te beschrijven. Ik heb het al vaak teruggespoeld. Mezelf afgevraagd: wat had ik anders moeten doen? Het antwoord is niks.”



De clash met Nadal houdt hem nog steeds van zijn nachtrust. ,,Dan zit ik het ’s nachts te kijken, terwijl mijn coach (Daniel Vallverdu, red.) zegt dat ik moet gaan slapen”, legt Dimitrov uit. ,,Of dan heb ik weer gedroomd over een of andere bal die ik anders had kunnen raken. Het is één van de beste wedstrijden die ik ooit heb gespeeld, vijf uur lang tegen Nadal.”



De Spanjaard won en haalde de droomfinale tegen Roger Federer, die Dimitrov ‘leuk en pijnlijk om te kijken’ noemde. ,,Maar het geeft me ook hoop en moed. Al was het geweldig geweest om de wedstrijd te winnen.”



Vlak na de partij tegen Nadal won Dimitrov vorige week in eigen land het ATP-toernooi van Sofia, zijn zesde ATP-titel. De Bulgaar kwam vanmiddag woorden tekort om zijn blijdschap met die thuisoverwinning uit te drukken. ,,Dat kan zomaar het hoogtepunt in mijn carrière zijn”, aldus de nummer 13 van de wereld. ,,Het betekent zo veel voor me. In mijn thuisland met de hele familie erbij, ik kreeg er tranen van in mijn ogen.”



