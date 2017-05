'Dit doe je vanuit het hart'

Aan tafel in Het Kasteel zit ook Aziz Doufikar. Hij is in alles de senior. Met 53 jaar de oudste van het gezelschap. Hij is de eerste Marokkaans-Nederlandse profvoetballer ooit. Bovendien werkt hij al meer dan tien jaar als jongerenwerker. Toen Doufikar voor PEC Zwolle en Fortuna Sittard voetbalde, waren veel jongeren met wie hij dagelijks werkt nog niet eens geboren. Toch zegt hij dat zijn achtergrond als voormalige profvoetballer veel voordelen heeft. ,,Die jongens weten heus wel wie je bent. Ze gaan je direct googlen.''



Als zaakwaarnemer of scout aan de slag? Doufikar moet er niet aan denken. ,,Ik ga liever aan de slag met jongeren, dan dat ik naar een voetbalwedstrijd ga. Ik ben er via de burgemeester van Dronten, waar ik woon, ingerold. Aat de Jonge klopte bij mij aan en zei dat er in zijn gemeente veel problemen zijn met Marokkaanse jongeren. Toen ben ik gaan helpen.''



De in Casablanca geboren Doufikar werkt in Dronten met jongeren van verschillende afkomst. Ruim tien jaar geleden was de bekendste Drontenaar van dit moment, Hakim Ziyech, ook in het jongerencentrum te vinden. Doufikar was de steun voor Ziyech, die het in die tijd moeilijk had vanwege het overlijden van zijn vader. Ziyech, die er vanavond niet bij is vanwege een conflict met bondscoach Hervé Renard, bedankte zijn voormalige begeleider door als profvoetballer van FC Twente en later van Ajax regelmatig bij De Meerpaal langs te komen om jongeren te inspireren.