'Dit is een middeleeuws systeem'

In Duitsland moeten trainers binnen drie jaar twintig studiepunten verzamelen. Alleen lost de Duitse voetbalbond dat anders op. Daar houden ze jaarlijks een congres van drie dagen waar in één klap alle studiepunten te verdienen zijn. Bijscholen voor drie jaar in drie dagen dus. In Engeland zijn ze ver met digitale bijscholing.



De KNVB laat weten dat 'de regels er natuurlijk niet voor niets zijn'. ,,We willen juist zorgen dat onze coaches goed zijn en goed blijven. Dus we hebben liever dat iedereen zich aan die regels houdt'', zegt een woordvoerder van de bond. ,,Maar we hebben er alle begrip voor dat dingen soms anders lopen dan je van tevoren hebt bedacht, ook op dit vlak. Vaak is het zo dat coaches op dit niveau zo veel dingen naast hun baan als coach doen, dat ze die punten al lang en breed binnen zouden hebben. Maar alleen is dat dan niet officieel gemaakt. Als er nu al een probleem zou ontstaan, dan lossen we dat wel op, in overleg met het CBV.''