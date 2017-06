Dit kunnen we verwachten van 'nieuwe' man Dick Advocaat

Eerst liet Advocaat de vedette op de bank omdat die te laat was voor de tactische bespreking. En tegen Qatar zette de coach Vince the Prince zelfs helemaal uit de selectie, omdat die veel te laat terug was van een begrafenis. De baas Advocaat kan keihard zijn als iets hem niet bevalt en naar een vriendschapsband met spelers is hij niet op zoek. Op zijn verjaardag rolt er zelden een felicitatie binnen op zijn mobiele telefoon. ,,Ik ben nergens aangenomen om vrienden te maken'', zei Advocaat er ooit over.



Een telefoontje als hij een speler niet oproept? Zelden. Alleen voor routinier Timmy Simons maakte hij bij België een uitzondering. ,,Die heeft de kans gekregen in discussie te gaan. Ik heb hem gewoon de boodschap gebracht.''



De laatste weken ging het in de media vooral over Hans van Breukelen en diens zoektocht naar een bondscoach. De 'td' van de KNVB had veel uit te leggen. Al die tijd zweeg Advocaat, zelfs tegen mensen die in Turkije langskwamen. Logisch, want waarom zou hij zich mengen in een soap waar hij op dat moment nauwelijks iets mee te maken had? Wie de baas is, blijkt vandaag wel, als hij echt binnen is.