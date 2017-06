Dit voelt toch ongemakkelijk

En dus was het avond na avond schrijven en afwachten wie als eerste de finish zou halen, Feyenoord of Ajax. Van Bronckhorst vertelt dat hij het zeker wist na Vitesse-uit, Kuyt na zijn openingstreffer tegen Heracles, Karim El Ahmadi pas na de 3-0 van Kuyt tegen Heracles en Tonny Vilhena na het allerlaatste fluitsignaal op 14 mei.



Onze uitgever is het vooral met Vilhena eens. Pas dan is het groene licht gegeven voor 'het droomseizoen van Feyenoord' in boekvorm. Na de bezorging van de eerste boeken is het een gekkenhuis. Op Twitter en Facebook stromen de complimenten binnen. En inderdaad, hier en daar de vraag of ik hoogstpersoonlijk een krabbeltje in het boek kan zetten.



,,Maar jij hebt het toch ook geschreven'', lacht Bram van de uitgeverij, als ik hem vertel over die verzoeken. ,,Mensen willen dat gewoon. Leuk toch?'' Veranderd Oké, maar een signeersessie? Dat voelt toch ongemakkelijk, hoezeer de wereld voor journalisten ook is veranderd.