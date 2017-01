'Dit wordt vooral een leerjaar voor mij'

Hoewel hij vorig jaar in de Giro al zes dagen de roze leiderstrui om zijn schouders had en in 2015 tot twee dagen voor het einde van de Vuelta in het gewilde rood reed, maakt Dumoulin zich geen illusies. Een klassementsrenner is hij nog niet. ,,Het podium halen in de Giro dit jaar wordt heel moeilijk. Ik kan niet direct de switch maken: nu ga ik voor het klassement rijden en meedoen voor de winst. Daar zit nog een stap tussen. Die moet ergens gemaakt worden, en laat dat dit jaar maar zijn.''



Voor de Giro staan twee hoogte­stages gepland. ,,Mijn klimwerk moet verbeteren. Dat kan alleen maar door het vaker en meer te doen. Met het risico dat ik in de tijdrit minder zal presteren.''



Dat de veruit succesvolste renner van zijn team in 2016 nu een leerjaar als ronderenner inlast, is mogelijk omdat de nieuwe Sunweb-ploeg een kwartet kopmannen heeft. Zij werden gisteren voorgesteld op een podium in een hangar van vliegveld Münster-Osnabrück. Een vreemde plek, gekozen omdat de nieuwe hoofdsponsor Sunweb vanaf hier passagiers naar de zon zal vliegen.