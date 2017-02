De mooiste sportfoto's van de week

Eerbetoon aan Senna op helm Hamilton

10:52 Lewis Hamilton heeft het design van zijn helm voor het komende seizoen gepresenteerd. De coureur van Mercedes had een ontwerpwedstrijd uitgeschreven en de winnaar is afkomstig uit Brazilië. Raí Caldato is de man met het winnende design. Hij ontwierp een helm die als eerbetoon aan Ayrton Senna dient.