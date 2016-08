Djokovic begint met zorgen aan US Open

Nog vers in het geheugen liggen zijn tranen. De tranen, die Novak Djokovic in Rio de Janeiro de vrije loop liet, nadat Juan Martin del Potro hem al in de eerste ronde op de Olympische Spelen had verslagen. De uitschakeling in de derde ronde op Wimbledon door de Amerikaan Sam Querrie is ook nog niemand vergeten. Plots is het voelbaar: er valt iets te halen tegen de man die het tennis jarenlang in een stevige greep hield.



De 29-jarige Serviër speelt vandaag tegen de Pool Jerzy Janowicz de eerste ronde van US Open. Het moet de opmaat zijn naar een derde eindzege op Flushing Meadows, maar er zijn twijfels. Over zijn vorm, over zijn vertrouwen, over zijn fysieke gesteldheid. En dat is een bijzondere uitgangspositie in het hedendaagse tennis; Djokovic is niet onklopbaar.



Vooropgesteld: zijn cijfers dit jaar zijn indrukwekkend. 51 overwinningen, slechts 5 verliespartijen. De Grand Slam-titels in Melbourne en Parijs. Juist die ene, langverwachte zege op Roland Garros veranderde alles. Overal had hij al gewonnen, behalve op het gravel in Parijs. Toen Djokovic dat laatste hiaat op zijn erelijst opvulde dit jaar in juni was er de grootse ontlading. De deceptie op Wimbledon, en ook daarna op de Olympische Spelen, valt daar onmogelijk los van te zien.