Djokovic koerst af op derde US Open-titel

De partij tussen Djokovic en Monfils in de hitte van New York, waar de hoge luchtvochtigheid voor zware omstandigheden zorgde, kende een bizar verloop. De Serviër liep in de eerste set al snel uit naar 5-0, maar liet de Fransman terugkomen tot 5-3, mede door drie dubbele fouten in één servicegame. De aanvoerder van de wereldranglijst haalde de set daarna alsnog binnen.



Djokovic leek op weg naar een simpele zege toen hij ook in de tweede set vijf games op rij pakte en die met 6-2 naar zich toe trok. Monfils, die alle twaalf voorgaande ontmoetingen met Djokovic had verloren, was geen schim van de man die eerder in het toernooi met zijn atletische spel soepele overwinningen had geboekt.



Niet topfit

De dertigjarige Fransman oogde verre van topfit. Regelmatig stond hij na een rally voorovergebogen uit te hijgen. Ook Djokovic bleek echter last te hebben van fysieke problemen. Voorafgaand aan de US Open worstelde de Serviër met een polsblessure, nu speelden vooral zijn schouders op. Tot twee keer toe vroeg de winnaar van twaalf grandslamtitels een medische time-out aan om beide schouders te laten behandelen.