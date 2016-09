Djokovic met speels gemak naar halve finale US Open

Toen de stand 6-3 6-2 was moest Tsonga (nummer 9 op de ranglijst), mede door een blessure de strijd opgeven.



Het was niet voor het eerst dit toernooi dat Djokovic profiteerde van een blessure bij zijn tegenstander. In zijn partij in de derde ronde stond hij slechts een half uur op het centercourt in het Arthur Ashe-stadion tegen Michail Joezjni. De Rus moest al in de eerste set bij een achterstand van 4-2 geblesseerd opgeven.



En in de tweede ronde verscheen de Serviër zelfs helemaal niet op de baan. Zijn Tsjechische tegenstander Jiri Vesely had zich teruggetrokken vanwege een armblessure.



Mocht Djokovic opnieuw in de finale komen en deze winnen, dan wordt het zijn derde US Open-titel.