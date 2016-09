'Doe het voor honderd procent, of niet'

Toch verloor Oranje donderdag dus alweer een (oefen)wedstrijd, tegen Griekenland. Een paar dagen voor de belangrijke kwalificatiewedstrijd tegen Zweden in Solna. Wat zegt dat?

,,Dat verandert helemaal niets aan wat wij willen in Zweden. Dat was overigens ook zo geweest als wij donderdag met 5-0 hadden gewonnen. Het was wel lekker geweest als we hadden gewonnen, maar we moeten in Zweden hoe dan ook de klus klaren. En de druk op onze schouders was er al door alles wat er de afgelopen weken rond Oranje is gebeurd. En natuurlijk ook omdat we het EK hebben gemist.''



Wat heb jij als tv-kijker geleerd van dat toernooi?

,,Ik zeg eerlijk: ik heb er nauwelijks iets van gezien. Ik heb wel naar de finale gekeken, maar misschien kun je het beter omschrijven als 'ik heb een beetje opgelet'. Ik vond de vakantie met mijn familie belangrijker. Ik ben naar Thailand en later naar Miami geweest. We hadden een vakantiehuisje. Als ik thuis was, zette ik de televisie wel aan, maar ik ben er nooit voor gaan zitten. Lekker spelen met mijn kinderen in het zwembad, dat kreeg de voorkeur. Het EK interesseerde me gewoon niet echt.''



Portugal had misschien niet de beste spelers, maar waarschijnlijk wel het beste team.

,,En dat is dus een belangrijk punt. Het WK in Brazilië is wat dat betreft een prachtig voorbeeld. Het gaat niet om Georginio Wijnaldum of een andere speler, het gaat om het team. Dat moet hecht zijn, zoals wij waren in Brazilië. De trainer beslist wat het team nodig heeft.

,,Bij Liverpool beginnen we in een 'startpositie'. Met middenvelders die graag offensief denken. Maar we moeten ook allemaal verdedigen. Klopp vindt het onzin als trainers roepen 'jij bent verantwoordelijk voor jouw man'. Het team is verantwoordelijk voor de tegenstander, je helpt elkaar waar nodig.''



Jij bewijst: geen EK spelen en een pijnlijke degradatie hoeven er niet voor te zorgen dat er geen interesse is van grote clubs.

,,Natuurlijk. Maar wie heeft ooit verzonnen dat je dan vervolgens geen mooie nieuwe stap meer kunt zetten? Het gaf een geweldig gevoel dat ik volop mogelijkheden had om in de Premier League te kunnen blijven.''