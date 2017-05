'Doe iets wat je anders nooit doet'

Tennis is een eerlijke sport. De sterkste van de dag wint altijd. Als voetbalploeg of wielerteam kun je de grote favoriet soms nog met een geniale tactiek aftroeven. Maar wat kun je als tennisser doen als je tegenstander gewoon beter is?



Robin Haase gaat vandaag op Roland Garros op audiëntie bij de koning van het graveltennis. Rafael Nadal kent het centre court beter dan zijn eigen achtertuin. De Spanjaard (30) is in topvorm, won deze lente drie toernooien en is in Parijs op jacht naar een unieke tiende titel. Wat kan Haase, ondanks zijn prima vorm dit jaar, daartegen beginnen? ,,Begin maar met dromen", zegt Jacco Eltingh, sinds deze week technisch directeur van de tennisbond.



In 1995 speelde hij in de kwartfinale van Wimbledon tegen toenmalig nummer 1 André Agassi. Na een oorwassing zei Eltingh bij het handen schudden tegen de Amerikaan dat hij hem 50 dollar was verschuldigd. ,,Voor een tennisles moet je betalen."