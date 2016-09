Doelvrouw Geurts maakt transfer naar PSG

Geurts heeft 107 interlands voor Oranje op haar naam staan. Ze is woensdag medisch gekeurd en sluit later deze week aan op de training van Paris Saint-Germain.



,,We volgen Loes al langere tijd. Ze is een bijzonder getalenteerde en ervaren speelster met veel ambitie", zei voetbaldirecteur Patrick Kluivert in een toelichting.