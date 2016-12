Dolberg wint oudste sportprijs van Denemarken

Dolberg veroverde aan het begin van het seizoen een basisplek bij Ajax. Hij scoorde tot op heden acht keer in zestien Eredivisieduels. In de Europa League scoorde hij twee keer in vijf wedstrijden. Op 11 november maakte hij bovendien zijn debuut in de nationale ploeg van Denemarken, toen hij acht minuten voor tijd inviel in het WK-kwalificatieduel tegen Kazachstan (4-1) in het Parkenstadion in Kopenhagen.



De Arets Fund wordt al sinds 1929 uitgereikt. Nicklas Bendtner was in 2006 de laatste voetballer die de prijs in ontvangst mocht nemen. Daniel Agger (2005), Caroline Wozniacki (2004), Christian Poulsen (2001) en Mikkel Beck (1995) zijn andere bekende namen die de prestigieuze talentenprijs wonnen.