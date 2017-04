Dost blijft Messi op de hielen zitten met hattrick tegen Braga

Quintana tankt vertrouwen voor Giro met winst in sneeuw Asturië

21:14 Nairo Quintana heeft in de Ronde van Asturië de tweede etappe gewonnen. De Colombiaan ging op de slotklim in Asturië, waar het de hele dag sneeuwde, op en over de Spanjaard Raul Alarcon en pakte zo de zege in zijn laatste voorbereidingswedstrijd op de Giro d'Italia, die vrijdag 5 mei begint.