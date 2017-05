Drie kansen op het podium!

Tuurlijk, tuurlijk, de voorjaarsklassiekers waren prachtig. De Ronde van Spanje komt er nog aan. Er is nog een WK en er wordt ergens in juli nog een rondje door Frankrijk gefietst. Maar wat mij betreft beginnen de belangrijkste en meest interessante wielerweken van het jaar vandaag.



Jarenlang was de Giro d'Italia voor Nederlanders een ondergeschoven kindje. Als we er al ploegen heen stuurden, dan zaten ze vol met jonge ventjes en renners met andere doelen. En als we er al naar keken, dan deden we het als naar een moeilijke zwartwitfilm op Arte. Mooi hoor, maar dan vooral voor wielerhipsters die, met resten espresso macchiato in hun baard, zonder spieken de opstelling van Androni Giocattoli-Diquigiovanni konden opdreunen. Nederlandse klassementsrenners reden sowieso nooit in de Giro. Die reden standaard in de Tour. Dat hoorde nu eenmaal.



Hoe anders is dat nu. Het ligt aan de mondialisering van het wielrennen, aan de komst van de WorldTour, aan een mentaliteitsverandering in het peloton en misschien ook wel gewoon aan Steven Kruijswijk - maar dit jaar wemelt het in de Giro van de Nederlandse klassementsrenners. Ze hebben één ding gemeen: ze rijden liever voor het podium in de Giro (waar de bergen steiler zijn, het weer slechter en de koers chaotischer), dan dat ze straks in juli in de Tour drie weken lang achter de robotrenners van Sky (dat niet voor niets rijmt op saai) aanrijden.



Er rijdt een bijzondere generatie klassementsrenners rond in Nederland. Kijk maar naar de statistieken: in de jaren negentig verzamelden Nederlandse klassementsrenners vier top 10-plaatsen in de eindklassementen van de drie grote ronden. Tussen 2000 en 2009 kwamen ze niet verder dan één top 10-plek. Maar sinds 2010 en de doorbraak van de generatie van Robert Gesink en Bauke Mollema zijn het er vijftien.



Die vijftien top 10-plekken werden behaald door zes renners. Daarvan rijden er vijf in deze Giro: Steven Kruijswijk, Tom Dumoulin, Bauke Mollema, Laurens ten Dam en Wilco Kelderman.



Het is een ongekende luxe dat we met drie podiumkandidaten aan een grote ronde beginnen. Dat wil uiteraard niet zeggen dat er automatisch één (of twee, of drie) op het podium staan over drie weken. Er zijn nog een hoop andere gegadigden - niet alleen Nederlandse renners wijken steeds vaker uit naar de Giro. Zie Nairo Quintana. Zie Vincenzo Nibali, Geraint Thomas, Thibaut Pinot en al die anderen. Maar dat maakt het eigenlijk alleen maar interessanter.



Of er na 27 jaar eindelijk weer een Nederlander op het podium van een grote ronde staat, zal afhangen van heel veel factoren. Van de vorm, het koersverloop, de tactiek, het weer, een flinke portie geluk en nog duizend-en-één onvoorziene omstandigheden.



Maar nondeju, het kan!